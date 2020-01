A resposta “contida” do Irão

1. Cinco dias depois da eliminação às ordens de Donald Trump do general Qassem Soleimani, o Irão retaliou. Optou pela via militar, disparando salvas de mísseis contra duas bases militares iraquianas onde estão estacionadas tropas americanas e da coligação internacional. Não houve vítimas, embora o regime de Teerão fale em 80 “terroristas” americanos mortos. Os actos e as palavras dos responsáveis de Teerão revelam prudência. A retaliação está “concluída”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif num tweet.

O regime cumpriu o prometido: retaliou, simbolicamente à mesma hora em que Soleimani foi morto, demonstrando à opinião pública que não tem medo dos EUA. As autoridades de Teerão, incluindo a ala dura do regime, sabem que não é através do confronto militar que conseguirão infligir o devido “castigo” aos EUA e aos seus aliados regionais. Essa é a guerra que não querem travar, porque a perderiam. O que não quer dizer que não regressem à “guerra assimétrica”, a especialidade de Soleimani com a sua rede de milícias violentas espalhadas por todo o Médio Oriente – o terreno onde pode provocar mais danos e onde a esmagadora superioridade militar americana conta menos. As possibilidades vão de atentados terroristas contra alvos americanos algures no mundo à crescente desestabilização do Iraque, criando uma situação insustentável para as tropas americanas e da NATO que estão no terreno e obrigando os cidadãos americanos a sentirem-se alvos quotidianos desde que estejam fora dos Estados Unidos.

Teerão também prometeu atingir o território americano. É altamente improvável, mas seria uma tremenda derrota para Donald Trump. Desde o 11 de Setembro que nenhum atentado terrorista provocado por forças extremistas estrangeiras atingiu os EUA. O terrorismo de raiz islâmica atingiu em primeiro lugar o próprio mundo árabe e islâmico, onde aconteceram os mais mortíferos e frequentes atentados da Al-Qaeda e onde o Daesh provocou o maior número de vítimas. Os dois grupos terroristas são sunitas, ou seja, inimigos do Irão xiita. A Europa também foi duramente atingida por uma série de atentados mortíferos de larga escala, desde 2004 (Madrid), e é ainda hoje o terreno privilegiado dos chamados “lobos solitários”, que tentam eliminar infiéis nas ruas das grandes cidades europeias, normalmente providos de armas rudimentares, mas mesmo assim letais.

2. O Presidente americano respondeu aos dois ataques de mísseis com a sua “simplicidade” habitual: “Até agora, tudo bem”. Sem se esquecer de lembrar que tem à disposição o exército mais poderoso do mundo. Se o Irão ficar por aqui, pelo menos no imediato, Trump poderá facilmente cantar vitória. É essa linguagem primária, muito distante da que estávamos habituados a esperar do ocupante da Casa Branca, que lhe permite manter o apoio de quase metade dos americanos, ultrapassando todas as crises que os analistas tenderiam a considerar fatais para qualquer outro no seu lugar.

A confusão sobre a retirada das tropas americanas no Iraque, depois de o Parlamento iraquiano ter votado pela sua expulsão, ou a ideia de visar alvos que são património cultural da humanidade provocaram, apesar de tudo, algum mal-estar no Pentágono, que se tem visto marginalizado das “grandes decisões” da Administração Trump, com a crescente preponderância do chefe do Departamento de Estado, Mike Pompeo. Quanto aos aliados, a diplomacia americana foi à sede da NATO em Bruxelas, no dia 6 de Janeiro, informá-los de que a “dissuasão” face a Teerão tinha sido restabelecida com a morte de Soleimani e de que os passos seguintes seriam no sentido de evitar uma escalada.

3. Do lado de cá do Atlântico, não há grandes surpresas. A Europa sofre as dores da sua dificuldade em adaptar-se a um mundo para o qual não estava e ainda não está preparada. Teria um papel a desempenhar (como desempenhou na crise ucraniana, por exemplo), se em Washington estivesse outro Presidente, e nem sequer seria preciso que fosse Obama. Basta trazer à memória a rapidez com que a maior crise da relação transatlântica depois da Guerra Fria, provocada pela guerra do Iraque em 2003, foi superada, com a reaproximação entre a Administração Bush e as principais potências europeias. Com Donald Trump, o papel de intermediação que a Europa poderia desempenhar numa crise internacional desta natureza é mais difícil, se não mesmo impossível.

Mesmo assim, os europeus estenderam a mão à ala moderada do regime, posta momentaneamente em cheque com a eliminação do “número dois” da sua ala dura, convidando o ministro Zarif para conversações em Bruxelas. O objectivo é manter alguns canais abertos com Teerão que permitam salvar in extremis o acordo nuclear de 2015, que negociou e subscreveu com os Estados Unidos. Teerão já ameaçou abandoná-lo. O teste será a continuação das missões de verificação dos sites onde o enriquecimento do urânio para fins civis é possível. Hoje, perante a “retaliação” iraniana, não houve dessintonia com Washington. Em Berlim, Paris ou Londres, os dois ataques de mísseis foram devidamente condenados.

Muita coisa vai depender também da forma como se conseguirem articular no quadro da NATO (para já não dizer da União Europeia) sobre uma resposta de mais longo prazo. Vão retirar-se do Iraque, onde mantêm missões de formação das forças armadas iraquianas? Em ordem dispersa? Alguns países da Aliança, como o Canadá ou a Espanha, já anunciaram a retirada parcial das suas tropas. A Alemanha anunciou a redução do seu contingente. O Reino Unido e a França, como seria se esperar, ainda estão a avaliar a situação. Países como Portugal, cujo empenho na NATO é forte, reservam a sua decisão para uma tomada de posição conjunta. O mais provável é que a Europa acabe por retirar-se progressivamente do Iraque, onde o confronto entre o Irão e os EUA deverá continuar por entrepostos actores.

“Entalada” entre um mundo onde prevalece cada vez mais a força sobre a lei internacional e uma Administração americana pouco interessada nas suas velhas alianças e ainda menos no desempenho do seu papel de garante da ordem internacional, a Europa constata as suas próprias limitações. Mesmo assim, como notou a imprensa europeia, as três potências europeias – França Alemanha e Reino Unido – afinaram muito facilmente pelo mesmo diapasão na forma como reagiram à crise, provando que o “Brexit” não vem alterar significativamente o forte alinhamento dos interesses britânicos com os dos seus principais parceiros europeus.