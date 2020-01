Um repto que a Europa não vai poder ignorar

Donald Trump, num dos raros discursos com princípio, meio e fim da sua atribulada presidência, lançou aos aliados europeus um repto que será difícil de ignorar. Afastando qualquer hipótese de escalada militar, o Presidente americano anunciou que exigirá à NATO um maior envolvimento directo no esforço de estabilização do Médio Oriente, incluindo na contenção da estratégia de Teerão pela conquista da hegemonia regional.

Trump desafiou igualmente as três potências europeias directamente envolvidas na negociação do acordo nuclear com o Irão (de 2015) para o abandonarem de vez, propondo a sua renegociação com o regime, se e quando surgirem as condições necessárias. O convite estendeu-se aos outros dois subscritores e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU – Rússia e China.

De resto, as palavras do Presidente americano centraram-se em dois objectivos precisos: denunciar a natureza “terrorista” do regime teocrático de Teerão e a sua estratégia de desestabilização do Grande Médio Oriente; lembrar o imenso poderio militar e económico dos Estados Unidos, que aconselha os adversários a pensarem duas vezes antes de o desafiarem. Trump descreveu este poderio, não para ser utilizado, mas para funcionar como dissuasor.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos últimos dias, as principais capitais europeias têm reagido com prudência à decisão tomada pelo Presidente americano de eliminar a segunda figura do regime iraniano, num ataque cirúrgico à saída do aeroporto de Bagdad. Sem fechar os canais de comunicação com Teerão (é isso que significa o convite ao chefe da diplomacia iraniana, o moderado Javad Zarif, para visitar Bruxelas nos próximos dias), os governos europeus condenaram veementemente os dois ataques de mísseis com que Teerão retaliou na madrugada desta quarta-feira à morte de Qassem Suleimani. Nos dias anteriores, tinham evitado demarcar-se de forma explicita da decisão de Trump, vista por muitos analistas incluindo nos EUA como um acto inconsequente que apenas levaria ao agravamento da tensão no Iraque, o território preferencial do confronto entre os EUA e o Irão nos tempos recentes.

Agora, quando hesitam sobre se vão ou não retirar as tropas que mantêm no Iraque em funções de treino e formação e ao abrigo de uma missão da NATO (alguns já anunciaram essa retirada), vêem-se confrontados com um repto para o qual vão ter de encontrar uma resposta. Provavelmente, haverá contactos diplomáticos para obter garantias em Washington de que a escalada será efectivamente travada e que existirá abertura para alguma forma de negociação que alcance o mesmo objectivo do acordo que Obama conseguiu: impedir o Irão de construir uma bomba nuclear, o que alteraria radicalmente os instáveis equilíbrios no Médio Oriente e lançaria uma corrida à bomba por parte dos principais actores regionais adversários de Teerão – da Arábia Saudita à Turquia.

É este o novo mundo com que a Europa vai ter de conviver.