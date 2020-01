Braga: Câmara quer transformar Confiança em residência universitária

Se a Câmara Municipal de Braga concretizar a intenção de vender a antiga Fábrica Confiança, a entidade privada que o adquira terá de utilizar aquele espaço para alojamento universitário, anunciou esta segunda-feira o presidente do município, Ricardo Rio. “Consignámos o edifício a um uso que consideramos estratégico: o de ser uma residência universitária. Poderão ser criadas condições de acolhimento para 300 estudantes naquele local”, esclareceu, em conferência de imprensa realizada nos Paços do Concelho.

Para dar corpo a esse objectivo, a maioria PSD/CDS-PP que lidera a autarquia elaborou um Pedido de Informação Prévia (PIP) que enquadra as futuras intervenções na antiga fábrica e no terreno adjacente, a Norte, já aprovado e homologado pelo Conselho Nacional de Cultura, entidade que, em Novembro de 2018, abriu o processo de classificação do edifício inaugurado em 1921, revelou o autarca.

Para o imóvel quase centenário, projectado por José da Costa Vilaça, a autarquia preconiza uma requalificação capaz de manter “todas as características arquitectónicas e patrimoniais existentes”, incluindo o troço da Via Romana XVIII ali existente, indo além da recuperação das três fachadas e da chaminé, exigida pelo caderno de encargos apresentado em Setembro de 2018, quando a Câmara aprovou a alienação, disse Ricardo Rio. Ao lado do autarca, o responsável pela Divisão do Centro Histórico do município, Pedro Lopes, explicou que a antiga fábrica, além de servir de residência universitária, vai também acolher um centro interpretativo ou museu da Fábrica Confiança, com 500 metros quadrados, e ainda espaços de restauração, comércio e apoio à residência, com as obras a serem concretizadas “numa premissa de total reversibilidade” de usos.

O grosso do alojamento universitário está, porém, destinado ao edifício a construir no terreno a Norte, com sete pisos acima do solo e dois pisos abaixo, para estacionamento. No espaço entre os dois edifícios, a autarquia prevê o restabelecimento da antiga Rua do Pulo, desactivada na sequência do crescimento da fábrica, durante o século XX.

Ideia que “salvaguarda interesses público e privado”

Para Ricardo Rio, a transformação daquele quarteirão numa residência universitária é a única solução que conjuga a preservação da Confiança enquanto “memória do passado industrial” da cidade, a eliminação da degradação associada àquele local e a relação daquela “zona dinâmica da cidade” com a Universidade do Minho – a fábrica encontra-se numa extremidade da Rua Nova de Santa Cruz e o campus de Gualtar na outra, a cerca de 600 metros de distância.

Mas a decisão por uma residência universitária quis também oferecer segurança aos investidores que possam comprar a antiga fábrica, uma vez que há “lacunas de habitação para os estudantes” e “interessados em construir em residências”. “Já tivemos contactos de promotores nacionais e internacionais. Tendo conhecimento da intenção da Câmara alienar o edifício, mostraram-se interessados”, admitiu Ricardo Rio.

O autarca considerou ainda que o PIP dá “segurança” a qualquer investidor que se queira envolver no processo de aquisição da Confiança, depois da suspensão hastas públicas previamente agendadas para 20 de Novembro de 2018 e 30 de Abril de 2019, devido às providências cautelares interpostas pela plataforma cívica Salvar a Fábrica Confiança, que se opõe à venda do imóvel e deseja a sua transformação no centro cultural, e pelo Ministério Público, entretanto indeferidas.

Ao condicionar o futuro uso do espaço, a Câmara acabou por baixar a avaliação do imóvel de 3,87 para 3,65 milhões de euros. Essa alteração tem, contudo, de estar inscrita num novo caderno de encargos para a venda do imóvel, que terá de ser aprovado na próxima reunião do executivo municipal, segunda-feira, e na próxima Assembleia Municipal, dia 24 de Janeiro. Só depois poderá ser marcada uma data para a hasta pública, admitiu Rio.