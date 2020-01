Euro NCAP: três quartos dos carros avaliados em 2019 receberam nota máxima na segurança

O Euro NCAP, o organismo independente que avalia a segurança dos veículos automóveis comercializados na Europa, publicou esta quarta-feira a lista dos carros mais seguros de 2019, ano em que assinalou um número recorde de modelos premiados com as cinco estrelas da segurança. Quarenta e um entre os 55 modelos avaliadas obtiveram o resultado máximo.

Entre as várias classes, a Mercedes-Benz recuperou a coroa na categoria de carro familiar compacto com o CLA, com 96% na protecção de adultos, 91% na protecção das crianças, 91% na protecção dos peões e 75% nos dispositivos auxiliares. A morder-lhe os calcanhares, ficou o novo Mazda 3 (98%, 87%, 81% e 73%, nas categorias de segurança referidas).

Já os familiares maiores foram dominados por dois modelos: BMW Série 3 e Tesla Model 3 terminaram com pontuações gerais muito semelhantes, tendo o primeiro sido melhor na protecção de pedestres e o segundo na oferta de dispositivos auxiliares. Abaixo destes dois modelos ficou o Škoda Octavia. Ainda de referir que o Model 3 além de um lugar no pódio entre os grandes familiares conseguiu ser o mais seguro entre a classe dos híbridos/eléctricos.

Nos crossovers compactos, o vencedor foi o Subaru Forester, modelo que se encontra ausente do mercado português, ao qual. no entanto, interessará saber dos segundos classificados: CX-30 da Mazda e o T-Cross da Volkswagen.

No segmento dos utilitários, o Euro NCAP observou mais um empate, desta feita entre o Audi A1 e o Renault Clio, ambos com cinco estrelas, numa classe em que as quatro estrelas são mais comuns.

O organismo europeu destaca ainda o BMW Z4 que, tendo sido o único roadster testado em 2019, conseguiu um desempenho de mérito no aspecto de segurança: 97% na protecção de adultos, 87% na protecção das crianças, 91% na protecção dos peões e 76% nos dispositivos auxiliares.