As melhores fotografias de locais históricos do mundo

Desde os mais famosos tesouros às jóias escondidas e esquecidas. Os prémios Historic Photographer of the Year destacam fotografias de lugares históricos e culturais de todo o mundo.

O grande vencedor de 2019 é uma imagem do porto de Mulberry Arromanches, na Normandia, capturada por Stéphane Hurel durante as marés do Equinócio, altura em que "é possível alcançar a pé os diques do porto imaginado por Churchill em 1944 para salvar a Europa do nazismo", escreve o autor.

Na categoria Inglaterra Histórica venceu JP Appleton com uma fotografia do pontão vitoriano e do farol (Sunderland), enquanto o melhor realizador de uma curtametragem é Dibs McCallum pelo filme sobre um local de armazenamento de armas nucleares (RAF Barnham, localizado em Suffolk) – um prémio apoiado pelo canal História, que emitirá a obra.

O concurso é organizado pela Trip Historic, uma comunidade dirigida por "entusiastas da História" e que se dedica a apoiar e divulgar viagens que incluem locais históricos.