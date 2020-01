Ouro atinge máximo de sete anos após ataque iraniano a bases dos EUA

O ouro valorizou esta quarta-feira 2% nos mercados internacionais, ultrapassando a fasquia dos 1.600 dólares por onça pela primeira vez em sete anos, segundo os dados da Reuters. Antes da abertura das praças europeias, a cotação internacional do ouro chegou aos 1.610,90 dólares, o valor mais elevado desde Março de 2013, enquanto que os contratos futuros ganhavam 1,1%, para 1.519, 90 dólares por onça nos EUA.

Na segunda-feira, arranque da primeira semana de negociação após o ataque norte-americano que matou o general militar iraniano Qassem Soleimani na sexta-feira anterior no Iraque e de Donald Trump ter ameaçado no fim-de-semana retirar as tropas do seu país do território iraquiano, os analistas da Goldman Sachs, citados pela Bloomberg, defenderam que no actual contexto o ouro é mais seguro que o petróleo como investimento refúgio em clima de instabilidade económica e política. Nesse dia, o preço do metal à vista atingiu o máximo de seis anos nos mercados.

O Iraque – cenário onde, até agora ocorrem o mais recente ataque norte-americano e contra-ataque iraniano - é segundo maior produtor membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A região do Médio Oriente representa quase metade da produção mundial da matéria-prima energética, passando pelo estreito de Ormuz um quinto do transporte marítimo de petróleo mundial, contabiliza a Reuters.

O petróleo seguia esta manhã com ganhos mais modestos do que no início desta semana, em que as valorizações chegaram aos 4%. Em Londres, os contratos futuros de Brent – crude do Mar do Norte que é referência para a economia portuguesa – ganhavam 1,1%, para 69 dólares por barril, depois de terem tocado nos 71,75 dólares por barril, o valor mais elevado desde meados de Setembro passado.

Na praça norte-americana, os contratos de entrega futura de petróleo medidos pelo índice West Texas Intermediate chegaram esta manhã a 65,85 dólares por barril, o preço mais elevado desde Abril de 2019, ganhando agora 0,9%, nos 63,23 dólares por barril.

Na Europa, as bolsas seguiam esta manhã no vermelho. O português PSI20 recuava 0,70% (5.193,41 pontos), acompanhando o alemão Dax, que desvalorizava 0,68% (13.163,31 pontos), também penalizado por números de produção industrial mais fracos do que o previsto, divulgados esta manhã.

Em Paris, o CAC 40 descia 0,52% (5.980,85 pontos), em Londres o FTSE 100 desvalorizava 0,40% (7.543,43 pontos) e em Madrid o IBEX 35 cedia 0,51% (9.531,20 pontos). Nas praças asiáticas, mais penalizadas porque abertas logo após as primeiras notícias do ataque iraniano às bases norte-americanas desta madrugada serem conhecidas, o índice nipónico Nikkei encerrou já com uma perda de 1,57%, nos 23.204,76 pontos.