Indústrias do mar estão a desacelerar há dois anos consecutivos

Apesar da aposta no Mar e dos anúncios de crescimento anunciados na anterior legislatura, e pela anterior ministra, Ana Paula Vitorino, os indicadores que vão ser revelados amanhã com a divulgação da décima edição do Leme – Barómetro PwC da Economia do Mar demonstram que as indústrias do mar estão há dois anos consecutivos a divergir do conjunto da indústria portuguesa.

Continuar a ler