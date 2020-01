Tomás Silva vence pela primeira vez no PPGT

Foi no Palmares Classic (€10mil euros de prize-money), jogado segunda e terça-feira no Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, que Tomás Silva conquistou o seu primeiro título no Portugal Pro Golf Tour, depois de ter estado lá perto noutras ocasiões, ele que registava já vários top-5’s.

Um triunfo categórico por parte do bicampeão nacional de profissionais no primeiro torneio do Swing 3 do circuito (época 2019/2020), com duas voltas de 66 pancadas para um total de 132 (-12), que lhe deu uma vantagem final de quatro shots sobre o vice-campeão, o sueco Albin Tiden (73-63), que fechou com aquela que foi de longe a melhor volta do torneio.

Houve mais três portugueses no top-10 final, um dele a completar o pódio, no terceiro lugar: Vítor Lopes, que somou 137 (69-68), tantas como o inglês Louis Hirst (70-67). Os irmãos Ricardo e Tomás Melo Gouveia, com resultados idênticos de 68-70 (138), ficaram empatados em 5.ºs com o inglês Mike Bedford (69-69).

João Carlota, com 139 (-5), ficou às portas do top-10, nos 11.ºs.

