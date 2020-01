Sam Sunderland vence quarta etapa do Dakar

O britânico Sam Sunderland (KTM) venceu nesta quarta-feira a quarta de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita, num dia em que o português Paulo Gonçalves (Hero) terminou no quinto lugar.

Sunderland, que mora no Dubai, onde treina regularmente na areia do deserto, gastou 4h24m40s para cumprir os 453 quilómetros da especial, apenas menos 11 segundos do que o segundo classificado, o chileno José Ignacio Cornejo (Honda). O argentino Kevin Benavides (Honda) fechou o pódio, a 46s.

Por seu lado, Paulo Gonçalves terminou a 2m22s do vencedor, no quinto posto, enquanto António Maio (Yamaha) sofreu uma queda no início da especial, que danificou a sua mota, e está já a perder muito tempo para os adversários.

Na geral, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), sétimo na etapa, manteve a liderança, tendo 2m30s de vantagem sobre o companheiro de equipa Kevin Benavides e 8m31s face a José Ignacio Cornejo.

Paulo Gonçalves, que na véspera perdera seis horas devido a uma avaria e 48 minutos de penalização, está nos últimos lugares, a 7h32m30s.

A quinta etapa da 42.ª edição da prova, uma ligação entre Al-Ula e Ha"il, com 564 quilómetros de extensão, 353 deles ao cronómetro, disputa-se na quinta-feira.