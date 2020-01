Real Madrid é o primeiro finalista da Supertaça de Espanha

O modelo está longe de ser consensual e nesta quarta-feira, na antevisão da segunda meia-final entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, que será disputada quinta-feira (19h00, Eleven Sports 1), Ernesto Valverde, treinador dos catalães, não escondeu o desconforto pela nova fórmula: “Só há um campeão da liga e outro da Taça”. Porém, no próximo domingo o jogo que irá decidir o vencedor da Supertaça espanhola não contará com a presença do vencedor da Taça do Rei. Em Jeddah, na Arábia Saudita, o Real Madrid não teve qualquer problema em derrotar o Valência, por 3-1, e é o primeiro finalista da nova competição.

Até ao ano passado, quando o Barcelona conquistou a prova, a Supertaça espanhola manteve o modelo utilizado por toda a Europa, que colocava frente a frente o campeão e o vencedor da Taça do Rei, mas 50 milhões de euros foram suficientes para acabar com a tradição - os dois semifinalistas vão receber um cachet de 8,9 milhões de euros, enquanto o Real Madrid e o outro finalista embolsam 12 milhões.

Com a presença do campeão (Barcelona), do vice-campeão (Atlético de Madrid), do vencedor da Taça do Rei (Valência) e do melhor classificado da Liga espanhola, excluindo as outras equipas já apuradas (Real Madrid), a “final four” da Supertaça de Espanha arrancou com uma vitória muito fácil dos madridistas.

A partida disputada no Estádio King Abdullah foi dominada deste o primeiro minuto pelo Real Madrid, que, depois de um primeiro aviso de Varane (5’), colocou-se na frente do marcador com um “golo olímpico” de Toni Kroos: o alemão aproveitou um momento de total desconcentração da defesa do Valência para marcar de canto directo.

Com o controlo total, a equipa de Zidane ampliou a diferença antes do intervalo. Aos 40’, um primeiro remate de Modric foi bloqueado pelos valencianos, mas na recarga Isco bateu Doménech pela segunda vez.

O intervalo não trouxe mudanças. Perante a passividade do adversário, o Real Madrid continuou a pressionar e chegou ao terceiro num grande momento de Modric. Descaído para a direita, o croata rematou de trivela e acabou com qualquer dúvida sobre quem seria o primeiro finalista.

Já em período de descontos, o Valência, que até ao terceiro golo não tinha qualquer remate à baliza de Courtois, reduziu por Parejo, na transformação de um penálti.