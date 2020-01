Já se sabe quem vai estar nos quartos-de-final da ATP Cup

A última jornada da fase de grupos da ATP Cup foi emocionante, com muitas decepções, mas também muita festa das equipas que se qualificaram para os quartos-de-final: Espanha, Argentina, Bélgica e Canadá.

Embora estejam a competir a muitos quilómetros de casa, os argentinos souberam aproveitar o factor “casa”, graças ao apoio de muitos e ruidosos compatriotas que fizeram uma enorme festa no Olympic Park de Sydney.

Primeiro, ao ver Guido Pella (25.º) derrotar Marin Cilic (38.º), por 7-6 (7/1), 6-3 – o terceiro triunfo consecutivo do argentino em quatro duelos com o croata. E depois, ao assistir à vitória de Diego Schwartzman (13.º) sobre Borna Coric (28.º), por 6-2, 6-2, que garantiu a qualificação da Argentina. Os croatas ainda tinham esperança de ficarem entre os dois melhores segundos classificados, mas a derrota de Ivan Dodig e Nikola Mektic diante de Maximo Gonzalez e Andres Molteni, por 3-6, 6-3 e 10-2, ditou a eliminação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O triunfo dos argentinos foi igualmente muito festejado pela equipa do Canadá que acompanhou desde o quarto de hotel pela televisão, pois acabaram por se qualificar, cabendo-lhes defrontar a Sérvia. A Argentina vai defrontar a Rússia nesta quinta-feira, após o primeiro quarto-de-final, entre a favorita Austrália e a Grã-Bretanha.

A Espanha, grande favorita a conquistar a primeira edição da ATP Cup, dois meses e meio depois de triunfarem na Taça Davis, teve de aplicar-se para superar o Japão e garantir o topo do Grupo B. Roberto Bautista Agut (9.º) não enfrentou qualquer break-point diante de Go Soeda (119.º), que dominou por 6-2, 6-4. Já Rafael Nadal necessitou de mais de duas horas para manter a invencibilidade nesta ATP Cup. Yoshihito Nishioka (72.º) esteve por duas vezes com um break de vantagem e serviu para fechar o set inicial, a 5-4, mas o líder do ranking venceu oito dos nove pontos seguintes, para comandar o tie-break. Na segunda partida, o japonês já não conseguiu concretizar nenhum dos três break-points de que dispôs e Nadal impôs-se, com os parciais de 7-6 (7/4), 6-4.

Nadal voltou ao court para emparceirar com Pablo Carreno Busta, mas viram Ben McLachlan e Go Soeda liderar o match tie-break por 6/3, antes de somarem quatro pontos consecutivos e vencerem, por 7-6 (7/5), 4-6 e 10-6. Espanha viaja agora de Perth para Sydney, onde irá defrontar a Bélgica.