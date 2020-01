Peter Evans, Impermanence, HVIT e Pulse! no Festival Porta-Jazz

O trompetista Peter Evans, numa colaboração com a Orquestra Jazz de Matosinhos, e os projectos Impermanence, HVIT e Pulse! são as primeiras confirmações da 11.ª edição do Festival Porta-Jazz, que decorre em Fevereiro no Porto, anunciou esta quarta-feira a organização.

O festival regressa entre 7 e 9 de Fevereiro, ocupando seis espaços do Teatro Municipal Rivoli (Grande Auditório, Pequeno Auditório, subpalco, palco do Grande Auditório, foyer e Café-Rivoli) que “vão receber concertos, parcerias inéditas, apresentações de discos, concertos comentados, masterclasses e jam sessions”, refere a organização em comunicado.

Peter Evans, “referência do jazz experimental”, actua a 8 de Fevereiro no Grande Auditório do Rivoli, onde irá apresentar, com a Orquestra Jazz de Matosinhos, o espectáculo Perception Beyond Knowing, que é também o título de um dos temas do álbum mais recente do trompetista norte-americano, The Veil.

No mesmo dia, a trompetista portuguesa Susana Santos Silva apresenta no Pequeno Auditório, com o seu projecto Impermanence, o álbum The Ocean Inside a Stone. “Acompanhada por João Pedro Brandão, Hugo Raro, Torbjörn Zetterberg e Marcos Cavaleiro, a trompetista deambula entre universos musicais aparentemente distintos e dispersos mas que são unificados na impermanência de tudo o que existe. Um fluxo energético eterno e constante através do tempo e do espaço que, no novo álbum, se materializa em sete distintos micromundos de um todo orgânico e mágico”, descreve a organização do Porta-Jazz.

Um dia antes, no Grande Auditório, será apresentado o álbum do projecto HVIT, “uma colaboração artística entre músicos internacionais e um artista visual onde se exploram atmosferas rítmicas, contemplativas e ruidosas”. Resultado da residência do Porta-Jazz no festival Guimarães Jazz, a performance, criada por João Grilo e Miguel C. Tavares e contando com Simon Albertsen, Christian Meaas Svendsen e José Soares​, “explora a relação entre a composição e a improvisação".

Também no dia 8, o vibrafonista português Ricardo Coelho apresenta, no Grande Auditório, novas composições criadas no âmbito do projecto PULSE!, que surgiu de um desafio da Associação Porta-Jazz. Terá como convidado o baixista brasileiro Frederico Heliodoro.

O festival Porta-Jazz, organizado pela Associação Porta-Jazz, acontece anualmente desde 2010.