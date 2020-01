Justiça brasileira impede exibição do especial de Natal da Porta dos Fundos

Um juiz do Tribunal de Justiça do estado brasileiro do Rio de Janeiro determinou esta quarta-feira que o Porta dos Fundos e a Netflix deixem de exibir o especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo. A decisão provisória responde a um pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura e foi tomada pelo magistrado Benedicto Abicair.

Depois de apresentar argumentos e a linha jurídica que adoptou, o juiz que deferiu o pedido contra o grupo humorístico brasileiro Porta dos Fundos considerou “mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, maioritariamente cristã”, que o conteúdo seja retirado “até que se julgue o mérito”, recorrendo-se, assim, “à cautela, para acalmar ânimos”.

A 3 de Dezembro, a produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos lançou o especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo no qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizada pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática. Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que a obra “ofende gravemente os cristãos”.

Na madrugada de 24 de Dezembro, na véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de um atentado que não provocou vítimas. Numa nota, a produtora condenou “todos os actos de violência” e afirmou esperar que “os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos”. O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância e as imagens foram entregues às autoridades.

Eduardo Fauzi Richard Cerquise, um dos suspeitos de participar do ataque à produtora do Porta dos Fundos, já foi identificado pelas autoridades brasileiras embora se encontre na Rússia. O suspeito fazia parte da Frente Integralista Brasileira (FIB), um dos principais grupos nacionalistas e de extrema-direita do Brasil, que se define como defensora dos valores cristãos, da propriedade privada e da família.