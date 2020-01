De Alexandre Estrela a Von Calhau: as primeiras compras do Estado com o novo fundo para a arte contemporânea

Alexandre Estrela, António Bolota, António Júlio Duarte, Carla Filipe, Dayana Lucas, Fernando Brito, Filipa César, Gonçalo Pena, Isabel Carvalho, João Jacinto, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, Miguel Soares, Patrícia Almeida, Paulo Mendes, Pedro Neves Marques, Pedro Tudela, Silvestre Pestana, Vasco Araújo, Von Calhau: são destes 20 artistas as primeiras 21 obras que o Estado comprou com o novo fundo para aquisições de arte contemporânea anunciado no final de 2018 por António Costa. Ao todo, o Estado gastou um total de 299.823 euros neste ano inaugural do programa; em 2020, a verba disponível crescerá para meio milhão de euros, confirmou ao PÚBLICO o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

As compras feitas pelo Estado ao abrigo deste novo programa, que terá uma duração de dez anos e dispôs de 300 mil euros no seu primeiro ano de funcionamento, vão ser apresentadas esta tarde numa cerimónia na antiga capela do Palácio da Ajuda, cujas paredes ostentam já as peças de António Bolota, Gonçalo Pena, Patrícia Almeida, Silvestre Pestana e Vasco Araújo que agora integram a colecção nacional de obras de arte.

A criação deste fundo de aquisição foi a resposta ao protesto de um grupo alargado de artistas plásticos que, numa carta entregue na residência oficial do primeiro-ministro em São Bento, criticavam a ausência de uma política para a arte contemporânea nacional. Na missiva, assinada por mais de 200 nomes, entre os quais alguns dos mais importantes artistas portugueses, como João Cutileiro, Julião Sarmento, Rui Chafes, José Pedro Croft, Fernanda Fragateiro ou Luísa Cunha, argumentava-se que a crise dos últimos anos “destruiu” o mercado da arte e causou a perda de “uma geração de artistas”.

A constituição da Comissão para a Aquisição de Arte Contemporânea foi conhecida em Maio do ano passado através de um despacho publicado em Diário da República em que se afirmava que “a consolidação do acervo de arte contemporânea é uma prioridade”. A comissão, com uma duração bienal, é composta por sete membros: além da porta-voz Sandra Vieira Jürgens, integra Eduarda Neves, também professora universitária e curadora, Manuel João Vieira, Sara Nunes e André Campos, todos artistas, e ainda David Santos, subdirector geral do Património Cultural, e David Teles Pereira, assessor do gabinete de Graça Fonseca.

A Colecção de Arte Contemporânea do Estado corresponde à até agora denominada colecção da Secretaria de Estado da Cultura, criada em 1976 pelo poeta David Mourão-Ferreira, então secretário de Estado da Cultura, e está afecta à Direcção-Geral do Património Cultural. Sem conhecer aquisições há vários anos, o seu inventário completo pela DGPC terá ficado concluído no ano passado, após a notícia, avançada pelo semanário Expresso, de que se desconhecia o paradeiro de algumas obras.

A colecção do Estado é composta por mais de 1300 obras, encontrando-se, na sequência da celebração de protocolos de depósito, de comodato ou de cedência, dispersa por diversas instituições, de museus — como o Museu de Serralves, no Porto, que guarda metade deste acervo em depósito, ou o Museu do Chiado, em Lisboa — a embaixadas e gabinetes ministeriais​.