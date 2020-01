Todd Haynes aventura-se por um terreno que não lhe é muito comum, nem parece que lhe seja muito pessoal. Dark Waters é o filme em que o encontramos em modo mais “funcionário”, ao leme de um projecto que será mais de outros (Mark Ruffalo, por exemplo, que é um dos produtores e o incontestado protagonista) do que dele próprio. Trata-se do relato de uma história verídica, sucedida entre o final dos anos 90 e o princípio do século, de fundo ecológico.

