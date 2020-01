Avozinha, diz-me tu

A Despedida é um filme enganadoramente simpático. Dizemos “enganadoramente” porque a simpatia da sua história de uma truculenta reunião de família esconde outras e mais interessantes dimensões que transcendem a superfície. A começar pela dimensão autobiográfica da trama, que se inspira no que aconteceu realmente à família da argumentista e realizadora sino-americana Lulu Wang: a matriarca do clã é diagnosticada com cancro terminal, e a irmã opta por não lhe dizer nada, improvisando às três pancadas o casamento de um neto como justificação para o regresso dos familiares mais próximos a Changchun para uma última reunião.

