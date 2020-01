Investigação liderada por português conclui que o combate “não resolve problema” dos incêndios

Investigadores de regiões com clima mediterrânico, incluindo de Portugal, concluíram que os investimentos feitos no combate aos incêndios florestais “não resolvem o problema” e vão originar, a curto prazo, fogos “tão intensos” e impossíveis de enfrentar.

Estas conclusões constam de uma análise às actuais políticas de gestão de incêndios nas regiões com clima mediterrânico feita por 22 cientistas, quatro dos quais portugueses, e liderada pelo investigador do Instituto Superior de Agronomia (ISA) de Lisboa Francisco Moreira.

No trabalhado, publicado esta terça-feira na revista Environmental Research Letters, os investigadores consideram que o destaque dado ao combate dos incêndios florestais nestas regiões está destinado “a falhar os seus objectivos” e recomendam que os investimentos em recursos humanos e financeiros sejam equilibrados entre o combate e prevenção.

Os investigadores defendem que o combate “não resolve o problema”, uma vez que, “apesar dos esforços crescentes de combate aos incêndios, a extensão da área ardida em cada ano continua a depender, em grande parte, das condições meteorológicas”.

“Devido ao aquecimento global, bem como às alterações nas paisagens causadas por diferentes factores que levam ao aumento da quantidade de vegetação inflamável nestas regiões, é de esperar que incêndios de grande extensão e severidade se tornem mais comuns”, refere a análise para justificar tal recomendação.

O trabalho liderado pelo investigador português concluiu também que há o surgimento de “um efeito perverso causado pelo investimento desproporcionadamente grande na supressão do fogo”.

Segundo o mesmo trabalho, as políticas existentes nas regiões mediterrânicas levaram à designada “armadilha do combate”, que resulta de o investimento estar muito focado na extinção do fogo e negligenciar a gestão da vegetação combustível, “o que só adia a ocorrência de grandes incêndios”.

“Com estas políticas, a vegetação vai-se acumulando no território e tornará ineficaz o combate quando ocorrerem incêndios em dias de grande calor, secura e ventos fortes”, sublinham os autores do artigo, frisando que “o aparente sucesso do combate no curto prazo vai originar, a médio prazo, incêndios tão intensos que são impossíveis de combater por mais bombeiros, autotanques e aviões que se mobilizem”.

Os investigadores consideram também que o sucesso de uma política de incêndios não deve ser medido principalmente pela extensão da área ardida num fogo ou ano, mas sim pela magnitude dos impactos socioeconómicos causados pelo fogo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tal mudança de paradigma não obriga a uma diminuição dos esforços de combate, mas coloca ênfase crescente na gestão da vegetação e na preparação das populações. Isto virá a permitir a redução do esforço de combate à medida que o território, as pessoas e os bens forem ficando menos vulneráveis ao fogo”, salienta a análise.

O estudo conclui ainda que “é essencial resistir à tentação política de responder a cada novo episódio de incêndios catastróficos com investimentos cada vez maiores no combate”.

Além de Francisco Moreira, que liderou o projecto sobre a análise das actuais políticas de gestão de incêndios nas regiões com clima dito “mediterrâneo” (bacia Mediterrânica, Chile, África do Sul, Califórnia e Austrália Ocidental) foram ainda co-autores da investigação os portugueses Filipe Catry (ISA), José Miguel Cardoso Pereira (ISA) e Paulo Fernandes (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro).