Vision AVTR, o Mercedes-Benz inspirado no Avatar que quer circular como o caranguejo

Uma visão do futuro com pozinhos de Hollywood. É assim o Vision AVTR, um concept da Mercedes-Benz projectado em parceria com a saga Avatar e apresentado esta terça-feira na CES - Consumer Electronics Show, em Las Vegas.

O veículo, que projecta uma mobilidade sustentável ao mesmo tempo que pretende representar a simbiose perfeita entre humano, máquina e natureza, foi apresentado pelo presidente do Conselho de Administração Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Ola Källenius, e pelo realizador de Avatar, James Cameron (que chegou a estar nomeado para o Óscar de melhor realizador por este premiado filme de 2009).

De acordo com a Mercedes-Benz, o VISTR AVTR usa “uma revolucionária tecnologia de bateria desenvolvida com química de células orgânicas à base de grafeno”, uma das formas cristalinas do carbono. Ou seja, explicam, “os materiais da bateria são compostáveis ​​e, logo, completamente recicláveis”. Uma solução, diz a marca, para a independência dos recursos fósseis e a promoção de uma “economia circular”.

Além disso, o veículo pretende recriar um “futuro desejável de mobilidade, no qual o homem, a natureza e a tecnologia não são mais contradições, mas estão em harmonia entre si”.

Sobre a linguagem de design, a marca revela que a mesma foi inspirada na natureza para criar um desportivo que se destaca pela inclusão, na sua traseira, de 33 flaps “biónicos” cuja função passa por “comunicar com o condutor”.

Outro destaque passa pela unidade de controlo, na consola central, que permite ao condutor controlar o veículo simplesmente colocando a mão, o que, em combinação com a disposição do eixo, permite não apenas o movimento para frente e para trás, mas também na diagonal. Ao contrário dos veículos convencionais, o Vision AVTR pode mover-se lateralmente cerca de 30 graus, num “chamado ‘movimento do caranguejo’”.