Da saúde aos impostos: o que pensam os candidatos à liderança do PSD?

Os três candidatos à liderança do PSD – Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz – apresentam-se aos militantes do partido com moções de estratégia global que traduzem a sua visão do partido e do país. O actual líder é o que menos detalha as suas propostas em várias áreas e lembra que se mantém válida a sua moção de 2018, bem como o programa eleitoral para as legislativas. É nas críticas ao PS que os três candidatos se unem. Afastam-se nas soluções que propõem em áreas como a saúde e a justiça.

