RTP escolhe António José Teixeira para novo director de Informação

É uma solução de continuidade, bem ao jeito do que pedira há três semanas o Conselho Geral Independente quando se pronunciou, pela única vez, sobre a polémica que levou à demissão de Maria Flor Pedroso de directora de Informação de televisão da RTP: para o seu lugar, a administração escolheu agora António José Teixeira, depois de há quinze dias a ERC ter chumbado o nome de José Fragoso, que também é o director de Programas.

António José Teixeira é o resistente nas equipas de Informação da RTP desde que assumiu o cargo de director-adjunto de Paulo Dentinho em 2016, quando já era comentador residente da televisão pública, e aparece assim como a solução mais consensual dentro da empresa – e sobretudo dentro da redacção, que precisa de tomar um rumo depois de toda a controvérsia em que mergulhou na sequência dos casos relacionados com o Sexta às 9, nomeadamente o adiamento do regresso do programa depois do Verão, as reportagens sobre o lítio, e a investigação sobre alegadas fraudes no Iscem. Depois da saída de Paulo Dentinho, em Novembro de 2018, manteve-se no cargo com Maria Flor Pedroso.

Com a saída de Maria Flor Pedroso e das adjuntas Cândida Pinto e Helena Garrido, António José Teixeira vai mudar poucas caras na equipa. Entram os jornalistas Carlos Daniel para director-adjunto (com poder sobre a Informação não-diária, ou seja, programas como o Prós e Contras ou o Sexta às 9), e Luísa Bastos, actual editora de Política, para subdirectora. Os restantes directores-adjuntos nomeados são Adília Godinho, Joana Garcia (que Teixeira fora buscar à SIC em 2016) e Hugo Gilberto (que deverá ficar com a responsabilidade pela redacção do Porto e com o Desporto). E mantém também Rui Romano como subdirector.

A exoneração da equipa de Flor Pedroso e a nomeação da nova terão que ser aceites pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Na antevéspera de Natal, o conselho regulador deu parecer negativo à proposta de acumulação por José Fragoso dos cargos de director de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de director de Informação dos mesmos canais justificando com os “riscos que tal solução comporta para os princípios de funcionamento do serviço público de televisão”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ERC argumentava que a concentração na mesma pessoa do poder de direcção sobre as áreas da programação e da informação levantava o perigo de “diluição das fronteiras entre informação e o entretenimento, atenta a ambivalência dos papéis que tal responsável seria chamado a desempenhar” e também o “risco de padronizar ou esbater a dissemelhança de uma oferta que, em benefício da diversidade e do pluralismo, se pretende díspar”. Essa convergência num só responsável poderia levantar dificuldades em gerir os princípios da diversificação e independência.

O regulador lembrava ainda que o regime legal da responsabilidade pelos conteúdos dos diversos serviços de programas da RTP “aconselha, de igual modo, uma separação não só orgânica como também subjectiva e funcional das áreas da programação e da informação”. Questionado na altura pelo PÚBLICO, o CGI afirmava-se confortável com a escolha de José Fragoso alegando que não se tratava de uma alteração da orgânica dos serviços, mas apenas do facto de a mesma pessoa ocupar dois cargos.

No comunicado em que elogiava o trabalho da equipa de Maria Flor Pedroso no último ano, o CGI, o órgão de fiscalização e supervisão da RTP dizia esperar que a administração pudesse propor, “com celeridade e no interesse da empresa, uma nova direcção de Informação que mantenha, no essencial, a orientação que a anterior direcção vinha a seguir, a qual correspondeu ao modelo de serviço público definido pela lei da televisão”.