Ferreira Leite lembra que “no tempo da outra senhora as contas estavam equilibradas mas o povo estava na miséria”

A antiga líder do PSD não poupa Mário Centeno e as opções políticas do Governo de António Costa por terem conseguido o equilíbrio das contas públicas “à custa da deterioração total dos serviços públicos”, em especial na saúde e na educação. “Não me esqueço que no tempo da outra senhora as contas estavam equilibras mas o povo estava na miséria”, disse Manuela Ferreira Leite nesta terça-feira de manhã aos deputados durante a sua intervenção nas jornadas parlamentares do PSD dedicadas ao orçamento do Estado.

Manuela Ferreira Leite lembrou que um orçamento é a “expressão financeira da política” e do projecto que se pretende para o país. Por isso, quando ouve Mário Centeno dizer que este é um orçamento de “continuidade”, a social-democrata considera que isso significa que a ambição do Governo é apenas a de que “o país não fique pior e que fique pelo menos igual”. “Não creio que seja projecto projecto de qualquer governo que o país não fique pior. O país tem que melhorar.”

Significa também, continuou a antiga líder do PSD, que o único objectivo é não ter défice. O que na sua análise é outro erro: “Uma política orçamental não poder, de forma alguma, ser avaliada pelo défice.” Ferreira Leite vinca que o equilíbrio das contas públicas “é muito importante”, mas este não pode ser feito sem que antes se avaliem as suas consequências e sem que se encontre, em cada momento, o equilíbrio “nas mexidas na despesa e na receita”.

O que este Executivo fez foi conseguir o equilíbrio das contas públicas “à custa da deterioração total dos serviços públicos e é estranho que isso tenha sido com um Governo de esquerda”, apontou. “Não de pode cortar tanto na despesa que leve à deterioração dos serviços nem se pode aumentar tanto os impostos” que se ponha em causa o crescimento da economia.

“O Orçamento do Estado não se mede pelos números que lá tem, eles não dizem nada. Define-se pela política que traduz e pelos objectivos de política que tem”, disse a economista. E no documento do Governo para este ano Manuela Ferreira Leite não consegue “ver o objectivo de que o país precisa: crescimento económico. E, sem crescimento, o equilíbrio das contas públicas será posto em causa no primeiro dia em que houver uma crise.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Olhar para este OE é ver que estamos num enquadramento muito complexo, num caminho totalmente errado e, mesmo perante o desastre que é a situação de todos os serviços públicos, o Governo continua focado na ideia de que conseguiu o grande objectivo de equilibrar as contas públicas... Não me esqueço que, no tempo da outra senhora, as contas estavam equilibradas mas o povo estava na miséria”, rematou Ferreira Leite sob aplausos dos deputados do PSD.

Antes, a antiga líder social-democrata havia recordado como se faziam orçamentos há 30 anos, num tempo em que o orçamento era uma simples “previsão de receitas e despesas - as receitas que se previam cobrar [aos contribuintes] e a despesa que o Governo era autorizado a fazer. E no ano seguinte o novo orçamento era elaborado no chamado método incremental - dava-se mais ou menos consoante os serviços mostrassem que precisavam.” Ferreira Leite lembrou que era directora-geral da contabilidade pública e que aboliu este método. “Era um desperdício incomensurável. No final do ano, os serviços compravam tudo o que pudessem para justificar despesas. Era preciso que não sobrasse para mostrar que aquele dinheiro era essencial.”

Este método foi abolido porque se percebeu que um orçamento é “o espelho financeiro de uma política. O que tem que se pensar é que política se quer para o país e depois ajustar a despesa a esse objectivo”. Ora, objectivos é algo que Ferreira Leite não vê quantificados nas políticas deste Governo. Por exemplo: quantas cirurgias se devem fazer no SNS, qual a redução das listas de espera que se pretende fazer num ano, quantos médicos devem ter os hospitais e centros de saúde - e depois definir o orçamento da Saúde com base nisso.