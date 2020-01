Gil Eanes

Como ultimo médico do navio hospital Gil Eanes (GE) nas campanhas de 72/73 venho felicitar o jornal por finalmente ser feito um resumo quase completamente factual do que foi a actividade do Gil Eanes desde 55 até 74 nos mares do Atlântico Norte.

A assistência médica e social aos pescadores da frota portuguesa e também a tripulações de muitos navios de outras bandeiras (tanto presencialmente como pela fonia) foram infindáveis. O cognome de “Anjo Branco” foi-lhe atribuído pelas populações que dele tinham conhecimento e reflectia bem o que o GE representava.

Não foi nunca para os que dele beneficiaram “um instrumento do modelo corporativista do Estado Novo” como mencionado no vosso artigo pelo professor Álvaro Garrido da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra mas sim “o Bom porto” a que podiam recorrer no meio do Atlântico ou nos mares da Gronelândia quando era necessário.

Pedro Abreu Loureiro, Estoril

IUC de carros importados

Tenho vindo a ler no PÚBLICO várias notícias sobre o IUC das viaturas importadas antes de 2007, concretamente que estariam a pagar um imposto indevido e que as Finanças haviam reconhecido o erro. Num canal de TV no dia 05 de Janeiro que abordava o assunto, um senhor ligado à fiscalidade informava que quem estivesse nas condições de reclamar o imposto indevido bastaria dirigir-se à repartição de finanças da sua área de residência e solicitar que o cálculo do seu IUC fosse rectificado, sem qualquer outro formalismo. Porque penso estar nas condições de reclamar, ontem mesmo dirigi-me à repartição de finanças da área da minha residência - Alvalade - para solicitar a rectificação do cálculo do IUC tendo sido informado de nada saberem sobre o assunto. Em que ficamos? A lei é para ser cumprida? A comunicação social transmite ou não notícias verdadeiras? Ou andamos todos a enganar-mo-nos uns aos outros?

Artur Alberto Gonçalves, Lisboa

Caixa de Pandora no Médio Oriente

O golpe de míssil, por drone, que pôs fim à vida do destacado general iraniano Soleimani e de importantes dirigentes iraquianos das Unidades de Mobilização Popular, faz lembrar, nas justificações do presidente dos EUA, uma “Fatwa” de sinal contrário. Os meios são a tecnologia militar mais sofisticada, servida pela “melhor inteligência” e o “melhor Exército do mundo”, palavras de Trump. A ciência e a técnica vão bem adiantadas em relação à lucidez da consciência social. Armas para a destruição maciça do direito internacional, do míssil e da certeira robótica militarista, émulos do terror suicida. Muito carburante para incendiar as cabeças do Homo Demens e afundar a paz nas areias movediças do deserto onde sobrenada o petrodólar. Não é preocupação menor do que a da sustentação da biosfera.

José Manuel Jara, Lisboa