Vários mortos em debandada durante o funeral de Soleimani em Kerman

Pelo menos 35 pessoas morreram e 48 ficaram feridas durante uma debandada no funeral do general Qassem Soleimani, morto na semana passada num ataque reivindicado pelos EUA. A notícia está a ser avançada pela televisão estatal iraniana, que cita os profissionais de saúde no local.

A televisão estatal iraniana, citada pela Associated Press, noticia que a debandada começou durante a procissão desta terça-feira que assinala o seu funeral em Kerman, a cidade natal do general. Estima-se que estejam milhões de pessoas no local para assistir à cerimónia fúnebre, segundo a BBC.

Foram publicados alguns vídeos do acidente nas redes sociais. As imagens mostram alguns corpos na rua, enquanto outras pessoas tentam ajudar os feridos.

A notícia da debandada foi confirmada num primeiro momento pelo responsável pelos serviços de emergência iranianos, Pirhossein Koulivand, que falou ao telefone com a agência estatal: “Infelizmente, devido a uma debandada, alguns dos nossos compatriotas ficaram feridos e outros foram mortos durante a procissão do funeral”, afirmou.

A procissão de segunda-feira, em Teerão, juntou cerca de um milhão de pessoas na capital iraniana.