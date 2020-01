Homens que violaram estudante indiana em autocarro em 2012 vão ser enforcados dia 22

Os quatro homens condenados pela violação e assassínio de uma estudante de 23 anos em 2012 num autocarro em Nova Deli vão ser enforcados no dia 22 de Janeiro, anunciou esta terça-feira um tribunal indiano.

De acordo com a agência de notícias Press Trust of India (PTI), as execuções foram agendadas após o Supremo Tribunal da Índia rejeitar, no mês passado, o recurso final dos condenados.

O Presidente da Índia ainda pode interceder no caso, mas não deverá acontecer.

A vítima, uma estudante de fisioterapia de 23 anos, que os media indianos chamam de “Nirbhaya” (sem medo) - porque a lei indiana proíbe a identificação de vítimas de violação -, estava a voltar para casa com um amigo após uma sessão de cinema quando seis homens os atacaram num autocarro.

Os condenados espancaram o amigo da jovem com uma barra de metal, violaram a estudante e usaram a barra para lhe infligir profundos ferimentos internos.

Os dois foram atirados nus para a beira da estrada e a mulher morreu duas semanas depois do ataque.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os agressores foram julgados com relativa rapidez, num país onde casos de agressão sexual geralmente perduram por anos.

Quatro réus foram condenados à morte e um outro acusado enforcou-se na prisão antes mesmo do início do julgamento, embora a sua família insista que foi assassinado.

O sexto agressor era menor de idade na altura do ataque e acabou por ser condenado a três anos num reformatório para jovens.