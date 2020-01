A Espanha já tem governo “progressista” e uma oposição extremada

Ao fim de oito meses de bloqueio político, duas eleições legislativas e num clima de grande crispação política, o socialista Pedro Sánchez toma esta quarta-feira posse como presidente do Governo espanhol. A composição do executivo será anunciada na próxima semana. É o primeiro governo de coligação desde a Transição democrática e a Constituição de 1978. Sánchez foi investido esta terça-feira pelo Congresso, por 167 votos contra 165, numa câmara de 350 deputados. O PSOE governará em coligação com o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, e com o apoio parlamentar do Partido Nacionalista Basco (PNV).

