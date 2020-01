Irão ataca duas bases norte-americanas no Iraque com “mísseis balísticos”

Duas bases norte-americanas no Iraque - a de al-Asad, a oeste de Bagdad, e outra em Erbil, no Curdistão iraquiano - foram atingidas por “mísseis balísticos” disparados a partir do Irão, esta madrugada de quarta-feira (ainda terça-feira em Portugal continental), confirmou o Pentágono.

Será o início da retaliação iraniana à morte do general Qassem Soleimani, com a televisão estatal Press TV a noticiar que a Guarda Revolucionária reivindicou o ataque.

Segundo a Reuters, ainda não é claro se o ataque causou vítimas.

A Casa Branca afirma que o Presidente Donald Trump está a acompanhar a situação e em consulta com os seus conselheiros de segurança.

O ataque acontece dias depois do assassínio do general iraniano, morto na sexta-feira num ataque aéreo ordenado por Trump em Bagdad. No seguimento da morte de Soleimani, o Irão tinha já prometido retaliar.

A base de al-Asad, atacada esta noite, tinha sido visitada de surpresa por Donald Trump no final de 2018.