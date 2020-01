Memórias de Lisboa: Uma procissão pelas igrejas

Que memórias ainda encontramos da Lisboa de há 40, 50, 60 anos? Como era a vida da altura? Como eram os bairros, os transportes, as feiras, as festas?

No quarto episódio do podcast Memórias de Lisboa - com ponto de partida na Igreja de Santo Condestável, Campo de Ourique -, ouvimos António, Virgilina, Rosete e Alberto, Adelaide, Cecília, Fernanda, Paulo, Odete, Filomena, Isaura e Aurélia sobre as igrejas que marcaram as vidas das suas famílias.

Uma série com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.