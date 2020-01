Lisboa-Porto a 5 euros e mais milhares de viagens em promoção na CP

A CP volta a prolongar a campanha de viagens de comboio por todo o país: a partir desta terça-feira e até 22 de Março podem ser comprados bilhetes com descontos que chegam aos 80% nos Alfa Pendular (classe turística) e Intercidades (2.ª classe).

No total, informa a empresa em comunicado, estão disponíveis 13.500 viagens, que deverão ser realizadas entre 16 de Janeiro e 31 de Março.

A viagem com maior destaque é entre Lisboa e Porto, desde 5 euros — serão disponibilizadas 4750 viagens neste troço —, mas há mais ligações a ter em conta. Como exemplo, viagens com Lisboa como partida ou destino têm os seguintes preços de referência: Évora (2,50 euros), Beja (3 euros), Coimbra, Aveiro ou Covilhã (4 euros), Faro ou Guarda (4,50 euros), Braga, Guimarães ou Viana do Castelo (5,50 euros).

Em comunicado, a empresa informa que para ter acesso aos valores promocionais é necessário fazer a compra “com uma antecedência de dez dias relativamente à data da viagem”. Os bilhetes podem ser adquiridos tanto no site e app, como através da linha de atendimento (707 210 220) ou nas bilheteiras da CP.

Mais informações no site da CP.