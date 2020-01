IKEA vai pagar 46 milhões a família de criança que morreu debaixo de móvel

O gigante sueco IKEA chegou a acordo para o pagamento de 46 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros) aos pais de uma criança norte-americana que morreu em Maio de 2017 depois de um móvel com gavetas lhe cair em cima. O menino, de dois anos, morreu sufocado. O modelo de cómodas Malm é um dos artigos mais populares do fabricante sueco, mas já esteve envolvido na morte de pelo menos seis outras crianças.

Segundo revela o The New York Times, o advogado de Joleen e Craig Dudek, pais de Jozef, chegou a acordo com a empresa, informação que foi confirmada por um porta-voz do IKEA. O casal processou o fabricante em 2017 num tribunal da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde fica a sede norte-americana da empresa, argumentando que a empresa sabia que o design da sua linha de móveis era instável e que a cómoda tinha tendência para cair — a família acusou também o IKEA de não avisar os seus clientes.

Em Maio de 2017, quando o pai de Jozef foi verificar se estava tudo bem com o filho no quarto onde este dormia, encontrou-o preso debaixo do móvel que tinha caído sobre ele. Jozef morreu horas mais tarde por asfixia causada pela compressão mecânica do pescoço, segundo o processo a que o diário norte-americano teve acesso.

“Apesar de nenhum acordo alterar os eventos trágicos que nos trouxeram aqui, pelo bem da família e de todos envolvidos, estamos gratos que este caso tenha tido uma resolução. Continuamos comprometidos a trabalhar para resolver questões de segurança que são muito importantes para nós”, disse o porta-voz da IKEA, citado pela BBC.

Este não é o primeiro caso em que a IKEA tem de indemnizar clientes pela morte de crianças. Em 2016, o fabricante sueco teve de pagar 50 milhões de dólares (44 milhões de euros) a outras três outras famílias cujos filhos morreram depois do móvel com cerca de 32 quilos lhes cair em cima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2015, o IKEA lançou uma campanha nos EUA e no Canadá para convencer os donos das cómodas Malm a fixarem-nas às paredes. No ano seguinte, o gigante de mobiliário anunciou que iria recolher as cómodas Malm nos EUA e no Canadá depois de seis crianças terem morrido por causa da queda de móveis daquele modelo. Na altura, um porta-voz da empresa sublinhou que as cómodas “reuniam todos os requisitos obrigatórios de estabilidade em todos os mercados onde foram vendidos” e que “deveriam estar seguras à parede”, tal como dizem as instruções.

O grupo sueco informou que foram comunicadas seis mortes desde 2011 envolvendo cómodas do IKEA, todas nos EUA. De acordo com o The New York Times, outras 91 crianças terão ficado feridas pelo mesmo motivo.

Em Portugal esta cómoda é vendida há vários anos: nas instruções de montagem é feito o aviso de que “a queda de móveis pode provocar ferimentos graves ou fatais” e de o móvel deve ser sempre preso à parede com acessórios de fixação.