Compras e levantamentos no Multibanco somam 8 mil milhões em Dezembro

Os portugueses gastaram no período do Natal e Ano Novo o valor recorde de 8000 milhões de euros via rede Multibanco, gerida pela SIBS.

Entre os dias 1 de Dezembro de 2019 e 2 Janeiro de 2020 foram realizadas nos terminais de pagamento automático da rede Multibanco mais de 126 milhões de compras, no valor de cerca de 5000 milhões de euros, e efectuados nas caixas automáticas 40 milhões de levantamentos, no valor de cerca de 3000 milhões de euros, de acordo com os indicadores divulgados pela SIBS. Um total de oito mil milhões de euros no período em análise.

Estes números correspondem também a um aumento de 8,5% no número total de operações processadas pela gestora da rede Multibanco face ao período homólogo de 2018.

Segundo a SIBS, o valor médio das compras efectuadas no Natal e Ano Novo foi de 38 euros, enquanto o dos levantamentos foi de 75 euros, tendo o pico das operações ocorrido às 11:57:17 do dia 24 de Dezembro, no Natal, e às 11:03:50 de 31 de Dezembro, no Ano Novo.

O dia 23 de Dezembro aumentou 48% face à média diária do período das festas de 2019, enquanto a 30 de Dezembro o acréscimo foi de 17%.

O sector dos “jogos, brinquedos & puericultura” apresentou o maior crescimento no período das festas face à média anual (mais 2,3 vezes), seguido da “perfumaria & cosmética” (mais 2,2 vezes), da “decoração & artigos para o lar” (mais 1,8 vezes), da “moda & acessórios” (mais 1,7 vezes) e dos “media” (mais 1,5 vezes).