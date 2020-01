Rússia e Grã-Bretanha também avançam na ATP Cup

A Austrália manteve a invencibilidade na ATP Cup ao derrotar a Grécia, na última jornada da fase de grupos. Os australianos terminaram o Grupo F com nove encontros ganhos em outros tantos realizados em Perth, confirmando o favoritismo de jogar em casa. O quinto dia da primeira edição da ATP Cup garantiu a passagem à fase final da Rússia e Grã-Bretanha, que se irão reunir às já apuradas Austrália e Sérvia, em Sydney.

No encontro mais aguardado da jornada, Nick Kyrgios (29.º) ganhou a batalha de tie-breaks com Stefanos Tsitsipas (6.º): 7-6 (9/7), 6-7 (3/7) e 7-6 (7/5). Kyrgios terminou o duelo de duas horas e meia, sem breaks e onde se registaram 42 ases – mais 2500 euros para o apoio ao combate aos incêndios na Austrália – com três fantásticos pontos: um segundo serviço, no T, a 176km/h, seguido de um amortie e smash; outro segundo serviço a 205km/h, não devolvido; e um winner de esquerda na resposta ao serviço do grego.

Antes, John Millman tinha ganho a Michail Pervolarakis (486.º), por 4-6, 6-1 e 7-6 (7/1). A fechar, Chris Guccione e John Peers derrotaram Pervolarakis e o irmão de Stefanos, Petros Tsitsipas, por 6-3, 6-4. Em Sydney, os australianos vão defrontar a Grã-Bretanha, que acedeu igualmente aos quartos-de-final, depois de vencer a Moldávia, por 3-0, e beneficiar do triunfo da Bélgica sobre a Bulgária, por 2-1.

Daniil Medvedev e Karen Khachanov também se mantiveram invencíveis nos singulares e com as vitórias, respectivamente, sobre Casper Ruud (53.º), por 6-2, 7-6 (8/6), e Viktor Durasovic (329.º), por 6-2, 6-1, colocaram a Rússia em Sydney, graças ao primeiro lugar no Grupo D.

Os derradeiros quatro lugares em aberto na fase final serão decididos nesta quarta-feira, numa jornada em que todos os encontros podem ser cruciais, pois além dos vencedores de cada grupo, serão apurados para Sydney os dois melhores segundos, apurados através das melhores percentagens de vitórias em encontros, sets e jogos.

Entre os embates mais aguardados destaca-se o França-África do Sul – com destaque para o duelo entre Gael Monfils e Kevin Anderson – no qual se decide o segundo lugar do Grupo A, atrás da Sérvia.

Espanha e Japão discutem o primeiro lugar do Grupo B e a qualificação automática para os quartos-de-final, enquanto a Croácia precisa de vencer a Argentina para terminar o Grupo E na frente. Caso contrário, vai ser preciso recorrer à máquina de calcular.