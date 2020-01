Incidentes valem processo disciplinar a Benfica e V. Guimarães

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu instaurar um processo disciplinar a Benfica e V. Guimarães, pelos confrontos registados na partida de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, reduto dos vimaranenses.

De acordo com o mapa de castigos, o CD da FPF indica uma multa de 3570 euros ao V. Guimarães pelo uso indevido da aparelhagem ao minuto 36. “Vitorianos! O nosso inferno precisa de todos vós. Guimarães ALLEZ ALLLEZ!”, afirmou o speaker dos vimaranenses, citado no mapa de castigos consultado pelo PÚBLICO.

Na partida de sábado, os adeptos benfiquistas interromperam a partida por quatro vezes, lançando artefactos pirotécnicos para o interior das quatro linhas. Algumas tochas e cadeiras foram ainda arremessadas em direcção dos adeptos da casa que, em alguns casos, as devolveram na direcção da bancada benfiquista.

Na sequência destes incidentes, o o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, disse ao PÚBLICO que as autoridades competentes iriam castigar os responsáveis pelos actos de violência.

Rodrigo Cavaleiro, presidente da APCVD, adiantou que a primeira acção das autoridades se prende com uma interdição preventiva dos adeptos identificados pelas forças de segurança presentes no estádio.

O Benfica repudiou, em comunicado, o comportamento dos próprios adeptos, apontando o dedo às forças de segurança que, segundo as “águias”, não têm capacidade para controlar estes comportamentos.

Sérgio Conceição multado por falta de braçadeira

No “clássico” de domingo entre Sporting e FC Porto, os “dragões” foram multados em 1020 euros pelo facto de Sérgio Conceição não ter usado a braçadeira de treinador durante a segunda parte. Ambas as formações receberam coimas pelos atrasos que implicaram um adiamento do jogo. Os “dragões” receberam uma multa de 408 euros pelo atraso no regresso dos balneários.

Para os leões, a penalização foi de 816 euros, visto que o relatório aponta atraso no intervalo e antes do apito inicial. O jogo começou às 17h36, atraso de seis minutos em relação ao horário previsto.