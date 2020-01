Bem Bom: Depois de Variações, vem aí um filme sobre as Doce

Depois de o sucesso de Variações, o filme de João Maia sobre António Variações que se tornou no filme português mais visto em 2019, está marcada para este ano a estreia de Bem Bom, o filme que contará a história das Doce, a banda portuguesa da década de 1980.

Patrícia Sequeira realizará a longa-metragem que irá retratar o percurso de uma das primeiras girls bands da Europa, e cuja produção fica a cargo da Santa Rita Filmes.

O filme conta ainda com o apoio do Meo, operador de TV da Altice Portugal, e faz parte de uma “estratégia de valorização do cinema e da cultura em Portugal” e do talento artístico português, refere a empresa em comunicado. Segundo Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, “o apoio a mais um filme português vem evidenciar um compromisso reforçado com o talento e a capacidade criativa dos portugueses, por um lado, e a capacidade de preservar a memória da nossa história, por outro lado”.

Quanto à data de estreia, esta permanece ainda por revelar. Resta agora aguardar pelo Amanhã de manhã.