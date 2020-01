BAFTA: Joker lidera com 11 nomeações

Joker, de Todd Phillips, liderou esta terça-feira​ as nomeações aos prémios da British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), seguido por O Irlandês, de Martin Scorsese, a grande aposta da Netflix para a temporada de prémios, e Era uma Vez... em Hollywood, de Quentin Tarantino, que no domingo conquistou o Globo de Ouro para Melhor Comédia ou Musical na 77.ª edição dos Globos de Ouro, com dez nomeações cada. Já o épico de Sam Mendes 1917 (estreia-se em Portugal a 23 de Janeiro), que nos Globos de Ouro valeu ao realizador a estatueta de Melhor Drama e Melhor Realizador, recebeu nove nomeações. Os quatro filmes vão competir com o sul-coreano Parasitas, de Bong Joon-ho nos prémios que serão entregues em Londres a 2 de Fevereiro.

O Joker-Joaquin Phoenix, que venceu a 77.ª edição dos Globos de Ouro, vai competir com os actores Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Taron Egerton e Jonathan Pryce.

"Muito brancas"

Pouco depois do anúncio dos actores nomeados pelos BAFTA, vozes críticas manifestaram-se nas redes sociais usando a hashtag #BaftasSoWhite para lamentar a falta de diversidade na lista “demasiado branca” dos nomeados. O jornal The Independent aponta como maiores ausências nas nomeações intérpretes como Antonio Banderas por Dor e Glória, Jennifer Lopez por Ousadas e Golpistas, Eddie Murphy por Chamem-me Dolemite, Lupita Nyong'o por Nós, e inclusive a britânica Cynthia Erivo por Harriet. Awkwafina, que este domingo se tornou a primeira asiática americana a receber o Globo de Melhor Actriz de Comédia por A Despedida, ficou igualmente de fora.

A ausência de mulheres na realização foi também foco de crítica. Simran Hans, num texto de opinião no diário britânico The Guardian, encara as nomeações mais com revolta do que com surpresa. Aponta filmes “excepcionais” realizados por mulheres, como Atlantique, Booksmart - Inteligentes e Rebeldes, Clemency, Honey Boy, The Nightingale, Portrait de la Jeune Fille en Feu e The Souvenir, que foram ignorados: “Trabalho que fala por si, mas as instituições não ouvem”.

Amanda Berry, presidente executiva dos BAFTA​, disse no programa Today da BBC “concordar totalmente” com as críticas: “Foi o que senti quando vi a lista pela primeira vez.” E acrescentou: “Não é uma questão de desrespeito para com quaisquer dos nomeados, porque é uma lista incrivelmente forte...”, lembrando que “realizadoras foram nomeadas noutras categorias”. À Reuters, Amanda Berry assegurou que os BAFTA estão a trabalhar num novo regime para futuras nomeações de mulheres na categoria Realização.

Congratulations to the all-white nominees! Why even feign surprise at this point... #EEBAFTAs https://t.co/UjYTTbJ47I pic.twitter.com/GlH4XUBfdO — Tufayel Ahmed (@tufayel) January 7, 2020

A lista de nomeações para Melhor Actriz contava com Scarlett Johansson por Marriage Story, Saoirse Ronan pela mais recente adaptação de Mulherzinhas, Charlize Theron por Bombshell - O Escândalo, Jessie Buckley pelo drama musical Wild Rose, e Renee Zellweger por Judy. Johansson foi também nomeada como actriz secundária por Jojo Rabbit, de Taika Waititi, que recebeu no total seis nomeações. A actriz compete com Laura Dern por Marriage Story, Florence Pugh por Mulherzinhas, e Margot Robbie duplamente nomeada por Bombshell - O Escândalo e Era uma Vez... em Hollywood.

Os nomeados para actor secundário, por sua vez, foram Al Pacino e Joe Pesci por O Irlandês, Tom Hanks por Um Amigo Extraordinário, Anthony Hopkins por Dois Papas e Brad Pitt por Era uma Vez... em Hollywood.

The #EEBAFTAs are so white that Margot Robbie and Scarlett Johansson are both nominated twice. #BAFTASSoWhite https://t.co/g7X5cN4DRT — Emma Kelly (@TooManyEmmas) January 7, 2020