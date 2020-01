Presidente da República lança desafio para novo pacto no combate à corrupção

O combate à corrupção e a falta de meios para levar a cabo este desígnio dominaram os discursos da abertura do ano Judicial, cuja cerimónia teve lugar esta segunda-feira, no Palácio da Ajuda, em Lisboa. Com especial destaque para o Presidente da República, que encerrou a cerimónia, apelando a uma maior celeridade na resolução dos casos, nomeadamente dos megaprocessos. Para que se evite a sensação de que “a justiça humana se torne tão lenta, tão lenta” que possa “ombrear com a justiça divina”.

Marcelo Rebelo de Sousa insistiu também na necessidade de manter a “convergência entre os vários parceiros do sistema judicial”. O Presidente da República quer que os parceiros do sector da justiça voltem à mesa de negociações para se entenderem sobre a melhor forma de combater a corrupção, agora que o Governo anunciou um pacote de medidas com esse objectivo. “Seria bom que não se perdesse no futuro o diálogo e a convergência dos parceiros da justiça”, disse, mas rejeitando que se dê “por definitivo o que ainda vai ser trabalhado em grupo”.

Mas as críticas do Presidente não ficaram por aqui. É comum dizer-se que uma justiça demasiado lenta não é sequer justiça, e foi isso que Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, embora por outras palavras, ao referir-se aos processos de maior complexidade. Quando o desfecho de um processo mediático ocorre vários anos depois do seu surgimento, qualquer que seja a sentença, ela será acolhida por muitos portugueses “com um encolher de ombros que banalizará o veredicto”, porque nessa ocasião “a decisão [judicial] já não serve para inocentar ninguém, nem para punir condutas esfumadas por um passado longínquo”.

“E poderá mesmo significar concluir que a justiça humana poderá ser tão lenta, tão lenta, nos casos de especial complexidade, que para os crentes mais radicais passará a ombrear com a justiça divina, por definição intemporal”, ironizou o Presidente, para quem se mostra necessário que as instituições judiciais se ajustem ao ritmo dos tempos que correm.

Num discurso bem mais crítico e arrasador, o novo bastonário dos advogados, Menezes Leitão, atirou-se à falta de actualização da tabela das defesas oficiosas e ao aumento das contribuições à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS)- actualmente advogados pagam 251 euros mensais para exercer - e arrasou a proposta do Governo para a criação de um sistema de delação premiada como forma de combate à corrupção e à criação de tribunais especiais.

Menezes Leitão disse que o primeiro-ministro justificou a criação da delação premiada com o facto de ainda não haver acusações no processo BES, ao contrário da celeridade com que o caso Madoff foi decidido na América. “Mais uma vez se confirma que as alterações à legislação processual penal em Portugal são feitas à boleia dos casos mediáticos. Tivemos uma reforma do processo penal resultante do processo Casa Pia e agora pelos vistos vamos ter uma reforma do processo penal resultante do caso BES, inspirada nos plea bargaining americanos”.

Para o recém eleito bastonário, a criação de tribunais especiais é proibida pela Constituição e acusa o Governo de esconder intenções: “Achamos incompreensível que tenhamos sido confrontados com o recente anúncio da criação de um grupo de trabalho destinado a estabelecer medidas que representam uma alteração radical do paradigma existente no nosso processo penal, sem que essas medidas constassem sequer do programa do Governo discutido no parlamento, que nalguns casos contendem mesmo com preceitos constitucionais”.

O combate à corrupção também foi tema que mereceu destaque no discurso da procuradora-geral da República. Lucília Gago anunciou que, já em Março, os magistrados vão receber formação, que se vai prolongar por dois anos, sobre recuperação de activos porque o grande objectivo vai ser “impedir que os benefícios económicos originados pela actividade criminosa sejam camuflados e livremente usufruídos”.

Falta de recursos

Porém, a magistrada reconhece que o problema no combate a este tipo de “criminalidade especializada, complexa e essencialmente focada no lucro” continua a residir na falta de recursos e que isso contribui para a lentidão da justiça nos casos de corrupção.

A procuradora-geral salientou a “sofisticação dos meios de que a criminalidade económico-financeira se socorre e a danosidade social que provoca”. E ataca: “atentos os elevados proventos que gera no património dos seus agentes impõe que as sociedades hodiernas com ela não contemplem nem permitam que se instale e permaneça como que agarrada à pele do poder político, económico e social, com ele convivendo paredes-meias e exercendo uma influência corrosiva em todo o tecido social”.

Ou seja, a corrupção não pode estar “agarrada à pele do poder”.

Já a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, avisou que o sector vai continuar a ter de viver com restrições. O recado ficou dado: “Apesar do fim dos orçamentos deficitários mantêm-se contextos financeiros contingentes e por isso, teremos de continuar a conviver com constrangimentos decorrentes de variáveis sociais e políticas marcadas pela incerteza”.

E no que diz respeito à corrupção, a ministra disse que este é um combate que “exige não apenas rigor mas também prudência”.

Porém, o combate à corrupção é um dos cinco eixos estratégicos de acção política para o sector que a ministra enumerou, assim como a melhoria do acesso dos cidadãos ao direito; a melhoria da capacidade de gestão do sistema judicial; o reforço da protecção dos cidadãos mais vulneráveis; e o aprofundamento do processo de transformação digital e de modernização dos serviços.