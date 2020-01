Presidente incita parceiros da justiça a entenderem-se sobre corrupção

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer que os parceiros do sector da justiça voltem à mesa de negociações para se entenderem sobre a melhor forma de combater a corrupção.

Na cerimónia solene de abertura do ano judicial, o chefe de Estado admitiu que os resultados do pacto para a justiça que pediu em 2016 podem ser considerados pobres. Mas nem por isso Marcelo Rebelo de Sousa se mostra disposto a atirar a toalha ao chão – até porque foram os próprios juízes, advogados, procuradores e outros intervenientes a prometer, perante a escassez de resultados, continuar a aprofundar a discussão. Recorde-se que a delação premiada esteve entre os temas em que os parceiros não conseguiram chegar a um consenso.

Para o Presidente da República, passados os períodos eleitorais “é tempo de retomar o diálogo entre os parceiros da justiça”, “retomando se possível com urgência o combate à corrupção”.

A lentidão do sistema judicial, nomeadamente no que diz respeito aos megaprocessos, também voltou a ser alvo da crítica do chefe de Estado. A manter-se como até aqui, a justiça humana “passará, de tão lenta, a ombrear com a justiça divina”, ironizou.

