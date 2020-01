Hospitais abrem mais camas adicionais para responder à procura de cuidados

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já abriram 40% das camas adicionais previstas nos planos de contingência. Nos últimos dias, sobretudo a seguir ao Natal e ao Ano Novo, a afluência às urgências aumentou. Na grande Lisboa, o Hospital Amadora-Sintra comunicou ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para não encaminhar doentes via INEM e o Hospital de Loures está no nível máximo de contingência com mais de 60 camas extra activadas.

