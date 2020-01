Detidos os três suspeitos de assassinato de jovem no Campo Grande

A Polícia Judiciária deteve na madrugada desta segunda-feira os três suspeitos do homicídio do jovem assassinado na noite de 28 de Dezembro junto à Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande. Os presumíveis autores do homicídio foram detidos no concelho de Sintra.

“A Polícia Judiciária, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, desencadeou, na madrugada de hoje, uma operação, no concelho de Sintra, na qual procedeu à localização e identificação dos três presumíveis autores de um homicídio cometido no Campo Grande, em Lisboa, na noite do pretérito dia 28 de Dezembro”, revela a PJ em comunicado.

O comunicado acrescenta que a PJ ainda está “a realizar diligências, no sentido de apurar cabalmente o envolvimento dos suspeitos na prática do mencionado crime” e remete mais esclarecimentos para mais tarde.

O jovem de 24 anos estaria a sair do restaurante de fast-food McDonald's quando foi assaltado alegadamente por este grupo de três homens, que já era suspeito de vários outros assaltos na mesma zona.

O jovem, estudante finalista de Engenharia Informática, e filho de um antigo inspector-chefe da Polícia Judiciária, foi socorrido pela emergência médica, mas devido aos ferimentos graves acabou por morrer no local.

Estudantes de Lisboa querem mais polícia e iluminação junto às universidades

As associações de estudantes universitários exigiram esta segunda-feira um maior investimento em policiamento e iluminação junto às universidades de Lisboa na sequência dos assaltos registados naquela zona e da morte de um estudante. Em comunicado revelado pela agência Lusa, 12 associações de estudantes chamam a atenção para os assaltos que têm vindo a ocorrer na zona do Campus da Cidade Universitária, exigindo por isso um maior investimento no policiamento das faculdades dos campos universitários de Lisboa e das suas imediações.

“Apesar dos esforços da polícia para impedir a criminalidade nesta zona, é fundamental a alocação de mais agentes”, alertam. Os estudantes pedem também um “grande investimento na iluminação do Campus”, pois no seu entendimento a falta de luz “gera um ambiente propício a situações de assédio e assaltos no campus”. “São muitas as áreas com falta de iluminação nestas zonas, que geram um clima de insegurança para os estudantes e facilitam acções criminosas”, salientam.

As associações dizem estar disponíveis para participar com a reitoria, os órgãos de gestão das faculdades, as forças policiais e a Câmara Municipal de Lisboa “na construção de soluções que garantam a segurança e bem-estar de todos os estudantes”.

Este comunicado das 12 associações surge na sequência da morte deste jovem durante um assalto com arma branca junto à Faculdade de Ciências. As associações de estudantes lamentaram a morte do jovem, salientando que este crime foi o culminar de várias incidências que têm ocorrido na zona do Campus da Cidade Universitária.

“Esta zona da freguesia de Alvalade é conhecida no meio estudantil como palco de recorrente actividade criminosa”, referem, acrescentando que nas imediações das universidades existem casos de “prostituição, assédio, assaltos armados a carros ou tráfico de drogas”.

De acordo com os estudantes, também tem havido relatos de actividade criminosos nos campi da Ajuda e da Alameda. “O medo e a insegurança não devem entrar na Universidade, que deve ser um lugar em que os estudantes se sentem seguros”, sublinham.

O alerta é feito pelas Associações de Estudantes das Faculdades de Direito de Lisboa, de Arquitectura, de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Ciências de Lisboa, de Farmácia da Universidade de Lisboa, de Medicina, Medicina Veterinária, Motricidade Humana, Psicologia e do Instituto de Educação e ainda estudantes dos Institutos Superiores de Agronomia, de Economia e gestão e Instituto Superior Técnico.