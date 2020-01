Verba que devia ser para prevenção na saúde “serve para pagar dívidas do SNS”

Há países e cidades que dão cartões às pessoas com pouco dinheiro que lhes permitem comprar apenas alimentos saudáveis e este é um dos modelos criados para “facilitar uma escolha saudável”, diz a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, recentemente eleita para o seu terceiro e último mandato. A bastonária diz que a verba arrecadada com as taxas sobre as bebidas “é uma medida interessante, mas que peca por não ser canalizada para onde devia”.

