Será desta?

A Guiné-Bissau tem tido, ao longo de (muitos) anos, uma vida política verdadeiramente atribulada. Vítima de golpes de Estado com mais ou menos sangue, mais ou menos palacianos, o poder instalado nunca gozou da estabilidade necessária para que o país encetasse uma era de desenvolvimento de que bem precisa. Não sei quem é Umaro Sissoco Embaló (nem de onde politicamente vem, ou para onde quer ir), muito menos o “Movimento para a Alternância Democrática”, a plataforma eleitoral sob a qual foi eleito Presidente da República com mais de 53 por cento dos votos. Para já, promete aos compatriotas grandes desígnios de unidade nacional, mas que outra coisa poderia propagandear, neste momento de alguma euforia? Pelo seu lado, o adversário directo, Simões Pereira, candidato do “lendário” PAIGC, vencido, diz que pretende impugnar as eleições, por considerá-las um roubo escandaloso, ao mesmo tempo que anuncia a intenção de felicitar o vencedor. Os equívocos já estão na rua, mas tenhamos esperança de que a Guiné-Bissau, país que tanto diz a muitos de nós, portugueses, encontre, finalmente, o caminho da paz e do desenvolvimento.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

O valor da coisa

Terá dito Picasso que a “a arte é uma mentira que nos ajuda a compreender a verdade”; li algures que esta frase célebre terá sido rematada com a afirmação: “na medida em que formos capazes de a compreender”. Vem isto a propósito da questiúncula levantada em torno de “A Linha do Mar”, obra de arte pública da autoria de Pedro Cabrita Reis, levantada do chão em Leça da Palmeira.

Colocam-se duas reflexões interessantes: por um lado a distância entre mito e realidade na imagem do artista; por outro o processo de validação do objecto artístico e consequente valor monetário, temas apaixonantes se bem que dificilmente resolúveis. Subitamente há uma multidão que, apesar de não ligar patavina ao mundo das artes, tem opinião sobre o supostamente exagerado valor do objecto (250 mil euros mais IVA no caso vertente) embora não proponha um valor alternativo. Nota-se também algum cepticismo relativamente à competência artística do criador da obra, um dos nomes maiores da arte contemporânea portuguesa.

Quando a questão gravita em torno de dinheiro todos têm uma opinião imediata que poderá basear-se, por comparação e, por exemplo, no preço do quilo de batatas ou no valor da grama de ouro (questão magistralmente exposta por Piero Manzoni na sua obra-prima de 1961 intitulada Merda de Artista). Voltando à citação de Picasso, à falta de melhor expressão que materialize a perplexidade provocada por tão complexa situação, sobra a palavra “vergonha”, que se vem tornando arma de arremesso dos néscios quando tentam expressar o espanto estupidificante que lhes é provocado pelo mundo que habitam.

Rui Silvares, Cova da Piedade