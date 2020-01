Não sei o que se passa com este Inverno mas as laranjas, tânjaras e tangerinas que já comi são as melhores desde que comecei, melancolicamente, a compará-las de ano para ano. As tânjaras e até as tangerinas são cada vez mais raras, afastadas pela hegemonia açucarada das insípidas das clementinas.

Continuar a ler