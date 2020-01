Vitória de candidato social-democrata nas presidenciais na Croácia surpreende

O antigo primeiro-ministro da Croácia, Zoran Milanovic, do Partido Social-Democrata (centro-esquerda), protagonizou uma vitória surpresa nas eleições presidenciais, derrotando a candidata à reeleição Kolinda Grabar-Kitarovic, do partido conservador, cujas posições se vinham a aproximar cada vez mais da extrema-direita.

Na segunda voltas das eleições, Milanovic venceu com 52,7%, enquanto Grabar-Kitarovic, que era a favorita, conseguiu 47,3%.

Na Croácia, a Presidência não tem grandes poderes – não pode, por exemplo, vetar leis – mas pode participar nas decisões de política externa, de defesa, e questões de segurança. É visto mais como uma autoridade moral e garante do cumprimento da constituição.

Milanovic, que foi primeiro-ministro entre 2011 e 2015, que perdeu para os conservadores, fez campanha com base na promessa de lutar contra a corrupção, e apresentou-se ainda como a única “escolha normal”. “A guerra acabou e temos de voltar à vida normal.”

Já a sua adversária chegou a publicar (e apagou logo de seguida), uma foto de apoio a Slobodan Praljak – o ex-general croata bósnio que se suicidou bebendo uma garrafa de veneno minutos antes da leitura do veredicto do seu processo no Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPI-J) em Haia, em 2017, lembra o diário El País. Grabar-Kitarovic apresenta-se como alguém do povo (diz com orgulho que é das poucas pessoas do seu partido que sabe ordenhar uma vaca), e ficou ainda famosa a sua ida a Moscovo para o Mundial de Futebol de 2018, em classe económica como uma croata normal, e ao festejar o segundo lugar da equipa à chuva.

Nas próximas legislativas, previstas para este Outono, “a vitória de Milanovic pode ser uma vantagem para o partido social-democrata e fortalecer o partido antes das eleições”, disse na televisão pública o analista político Branko Caratan, citado pela Reuters.

O vencedor garantiu que irá tratar todos os partidos da mesma forma. “Para mim, qualquer partido está ao mesmo nível formal. Vou cooperar com quem quer que tenha o poder executivo. Não vou fazer divisões entre o povo croata”, disse no discurso de vitória.

A Presidente cessante disse esperar que Milanovic consiga “preservar a estabilidade”.

Analistas dividem-se sobre o efeito no partido conservador e o primeiro-ministro, Andrej Plenkovic. Alguns prevêem “guerra aberta” no partido, outros dizem que o chefe do Executivo conseguirá segurar o seu apoio entre os conservadores.