UE fará o que for possível para salvar o acordo nuclear com o Irão

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou esta segunda-feira que a Europa tem a “responsabilidade especial” de promover o diálogo e criar as condições para uma resolução diplomática para a crise que estalou no Médio Oriente após o assassínio do general iraniano, Qassem Soleimani, num ataque cirúrgico levado a cabo pelos Estados Unidos no Iraque.

Continuar a ler