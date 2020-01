Trump exige fim do impeachment após assassínio do general Soleimani

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Partido Democrata devia abandonar processo de destituição contra ele para que a Casa Branca possa concentrar-se em “assuntos importantes”, como as consequências do assassínio do general iraniano Qassem Soleimani. Se isso não acontecer, o Partido Republicano devia alterar as regras para que o Senado possa julgar e ilibar o Presidente norte-americano nos próximos dias, defendeu o senador republicano Lindsey Graham, um dos mais fervorosos apoiantes de Trump.

Continuar a ler