Lágrimas de Khamenei e promessas de vingança no funeral de Soleimani

As ruas de Teerão não foram suficientes para as multidões que se juntaram para assistir ao funeral do general Qassem Soleimani, histórico líder da Força al-Quds, uma unidade de elite dos Guardas da Revolução, morto pelos EUA na madrugada de sexta-feira. À homenagem juntaram-se promessas de vingança e cânticos de “Morte à América”.

As orações foram conduzidas pelo Ayatollah Ali Khamenei, a principal figura do regime iraniano, que a certa altura não conseguiu conter as lágrimas, obrigando-o a fazer uma pausa.

Centenas de milhares de pessoas – os media estatais falam em milhões – acotovelavam-se para prestar uma última homenagem a um dos homens mais poderosos do Irão nos últimos anos. Apenas o funeral do fundador do regime, o Ayatollah Ali Khomenei, em 1989, mobilizou tantos iranianos, diz a Reuters.

Soleimani era o principal operacional da estratégia de projecção internacional do Irão e o seu dedo estava presente em praticamente todos os cenários de conflito no Médio Oriente. Tinha um estatuto de herói quase consensual no Irão e a sua morte foi lamentada até pelos sectores reformistas e críticos do regime.

“O martírio de Soleimani é com certeza um ponto de viragem para o establishment, tanto internamente como no exterior. A sua morte, para já, uniu o Irão”, disse à Reuters um antigo dirigente reformista.

A morte do general num ataque de drones dos EUA no aeroporto de Bagdad na sexta-feira fez aumentar a tensão entre os dois países, que parecem caminhar rumo a uma confrontação cada vez mais directa e imprevisível. Washington disse que Soleimani estava a preparar um ataque contra interesses norte-americanos e um “golpe” no Iraque.

Este fim-de-semana, o Irão anunciou o rompimento total com as obrigações do acordo nuclear, removendo qualquer limite ao enriquecimento de urânio – em 2018, Washington já se tinha afastado do acordo. O Parlamento iraquiano aprovou a retirada das forças norte-americanas no país, acusando os EUA de terem violado a sua soberania.

A filha de Soleimani, Zeinab, chamou “louco” ao Presidente dos EUA, Donald Trump, e prometeu vingança pela morte do pai. “A América e o sionismo [Israel] devem saber que o martírio do meu pai vai dar lugar a um acordar na frente de resistência e trazer-lhes um dia negro e arrasar as suas casas”, declarou Zeinab Soleimani, durante a cerimónia.

Os restos mortais de Soleimani vão ser levados ainda esta segunda-feira para Qoms, uma das cidades sagradas para os xiitas, e no dia seguinte será realizado um funeral em Kerman, a sua cidade natal.