Estados Unidos preparam-se para retaliação do Irão

Os Estados Unidos preparam-se para a prometida “vingança” iraniana pelo assassínio do general Qassem Soleimani, líder da Força Al-Quds. Agentes fronteiriços estão a impedir a entrada, a deter e a interrogar cidadãos norte-americanos com ascendência iraniana na fronteira entre os EUA e o Canadá, e o Presidente do Donald Trump voltou a defender a possibilidade de Washington bombardear locais culturais se Teerão retaliar.

