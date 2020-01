Coligação militar liderada pelos EUA vai sair do Iraque

A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos que está no Iraque em missão de combate ao Daesh vai sair do país.

Numa carta enviada à cúpula militar iraquiana, citada pela agência Reuters, é explicado: “Respeitamos a vossa decisão soberana que ordena a nossa partida”.

A partida das tropas estrangeiras foi decidida na noite de domingo pelo parlamento de Bagdad, na sequência do assassínio do general iraniano Qassem Soleimani, morto por um drone por ordem do Presidente dos EUA, Donald Trump, em solo iraquiano.

A missão internacional Inherent Resolve contra o Daesh, liderada pelos EUA desde 2014, é afectada pela moção, e anunciou a suspensão das operações contra o grupo terrorista, para se concentrar na protecção das bases norte-americanas e de outros países no Iraque.

Nesta missão há 30 militares portugueses.

A NATO anunciou também a suspensão das suas operações de treino no Iraque. Esta segunda-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, no final de uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, disse que a Aliança está preparada para retomar a sua missão, assim que a situação de segurança no terreno o permita e se o Governo iraquiano concordar.

De acordo com a correspondente do Washington Post em Beirute, Liz Sly, a carta a anunciar a saída da coligação do Iraque não te assinatura. Porém, a sua autenticidade foi já confirmada pelos militares americanos.

O que não está claro, prossegue a jornalista, é se esta vai ser uma retirada total ou parcial. “Porém, a menção à decisão do parlamento do Iraque fá-la parecer bastante definitiva”, escreve Sly.