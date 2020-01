“Militares portugueses no Iraque não podem sair da base e só circulam de colete anti-bala”

São 34 os militares portugueses na base de Besmayah, a 50 quilómetros de Bagdad. Integram o 10.º contingente nacional para o Iraque, no âmbito da missão Inherent Resolve, e, desde o ataque aéreo dos EUA que matou o general iraniano Qassem Soleimani na madrugada de sexta-feira, estão confinados à base por razões de segurança. O chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, general Marco Serronha, explica as mais recentes preocupações de segurança num território que já era difícil.

