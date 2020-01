TST altera os horários de 28 carreiras e elimina quatro

A Transportes Sul do Tejo (TST) cortou quatro carreiras — duas delas com ligações directas a Lisboa — e fez alterações em mais de 20 horários e percursos, anunciou a empresa de transportes públicos nesta segunda-feira em comunicado, no qual não explica as motivações destas mudanças.

Das quatro carreiras suprimidas, duas delas faziam ligação directa entre a Praça de Espanha, em Lisboa, e dois pontos diferentes da margem sul do Tejo:

a carreira 168 até à Torre da Marinha, no Seixal;

a carreira 260 até Sesimbra.

Também a carreira 583, entre Cacilhas e Setúbal, e a 101A, entre Cacilhas e o Cristo Rei, foram suprimidas.

As alternativas apresentadas para cada um dos casos obrigam a utilizar outro tipo de transportes. No caso da 168, a TST apresenta como alternativa o transporte fluvial ou o ferroviário sobre o Tejo. No caso da carreira 583, a alternativa apresentada obriga a vários transbordos dentro do universo TST – sendo que pelo menos uma das carreiras sugeridas também sofreu cortes na frequência, especialmente nos dias úteis.

Há mudanças nos horários de pelo menos 28 linhas, acrescenta a empresa em comunicado: 101, 107, 120, 133, 160, 162, 169, 176, 191, 203, 207, 211, 222, 223, 228, 229, 240, 243, 317, 318, 333, 431, 432, 435, 437, 453, 454 e 565. Na maioria delas, a frequência – que já era baixa – sofreu novos cortes. Algumas deixam de circular ao fim-de-semana, como é o caso da carreira 169, entre o Marquês de Pombal e Santa Marta do Pinhal, que tinha quatro partidas aos sábados e domingos até esta segunda-feira.

No caso da carreira 191 foi alterado o percurso: começa e termina agora na estação ferroviária de Corroios. Antes acabava em Vale de Milhaços e seguia até Cacilhas.

A TST não oferece qualquer explicação para estas alterações. Contactada pelo PÚBLICO, a empresa ainda não respondeu às perguntas colocadas.

A introdução do novo passe Navegante, que permite usar todos os transportes da Área Metropolitana de Lisboa por 40 euros, fez aumentar a procura dos serviços da TST. De acordo com o último balanço da empresa, de Novembro, a TST registou “um significativo aumento na procura dos serviços” entre Abril (mês de entrada em vigor do passe) e Setembro, com mais 2,4 milhões de passageiros, o que corresponde a um incremento de 400 mil utentes por mês e a um “crescimento médio de 14%”.