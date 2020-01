Parque “Perlim” regista 109 mil visitantes apesar da chuva na “melhor edição de sempre”

O parque natalício “Perlim”, em Santa Maria da Feira, conseguiu recuperar das dificuldades provocadas pelas más condições meteorológicas e fechar a edição com cerca de 109 mil visitantes, a “melhor de sempre”, revelou nesta segunda-feira a organização.

Segundo disse à Lusa o director-geral do evento, esta foi a “melhor edição de sempre” tendo em conta as dificuldades provocadas pela chuva, presente em mais de 50% dos dias e que levou ao encerramento do recinto por quatro dias, sendo que nos restantes o funcionamento do parque esteve “condicionado”.

“Nunca pensámos que íamos passar os 100 mil visitantes, uma fasquia que definimos sempre. Este foi o quarto ano consecutivo que passamos e isso enche-nos de orgulho. O número total de visitantes foi cerca de 109 mil, teríamos passado os 140 ou 150 mil, mas como as condições foram inigualáveis, estamos muito felizes”, indicou Paulo Sérgio Pais.

De acordo com o responsável, os cinco dias após o Natal trouxeram 50 mil pessoas ao recinto, uma média de 10 mil por dia, o dobro do objectivo que estava definido inicialmente, sendo que a percentagem de visitantes internacionais andou entre os 35% e 40% durante todo o período.

“No pós-Natal, tivemos um fluxo acima do habitual que foi a compensação dos dias em que estivemos encerrados. Mantivemos a dinâmica dos visitantes espanhóis, sobretudo na primeira quinzena, fala-se mais espanhol do que português”, acrescentou.

Depois de um investimento de 500 mil euros, “integralmente recuperados com a receita de bilheteira”, o último estudo de impacto económico apontava para “mais de dois milhões de euros só em hotelaria e restauração”, um número que Paulo Sérgio Pais diz ter confiança.

“Há também os impactos indirectos. A esmagadora maioria de toda a contratação que é feita desse orçamento de 500 mil euros é feita com agentes locais, grupos de teatro e animação, assim como toda a logística de carpintaria e electricidade”, apontou.

Para a próxima edição, o responsável comunicou que o evento vai decorrer entre 28 de Novembro de 2020 a 03 de Janeiro de 2021 e que o tema -- que este ano foi o arco-íris enquanto símbolo de inclusão e tolerância -- está ainda por definir, havendo várias hipóteses em cima da mesa.

“Já temos tudo acordado com o Pai Natal, ele chega a Santa Maria da Feira, aos Paços do Concelho, no dia 27 de Novembro e muda-se para Perlim a 28 de Novembro à tarde. Os espaços serão os mesmos, das 19 áreas temáticas vamos ter de alterar algumas, está no nosso ADN fazer isso”, revelou.